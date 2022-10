Formule 1. Pierre Gasly signe chez Alpine la saison prochaine

C'était une rumeur depuis plusieurs semaines maintenant. L'information a été confirmée dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre, par le premier intéressé. Le pilote de Formule 1, originaire de Bois-Guillaume près de Rouen, Pierre Gasly a annoncé sur ses réseaux sociaux son transfert vers Alpine pour la saison prochaine. C'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que l'on assiste à la formation d'une équipe 100 % normande, qui plus est réunie sous les couleurs d'une marque normande, la dieppoise Alpine.

A new chapter will start in 2023 with @AlpineF1Team I am extremely excited to join the team on a multi-year deal and work our way to the top together. pic.twitter.com/BtkTDOJ0hA

Actuellement chez Alpha Tauri, Pierre Gasly rejoindra ainsi Esteban Ocon, autre pilote normand originaire d'Evreux dans l'Eure chez Renault F1 Team depuis 2020 et Alpine depuis 2021. Ce dernier a d'ailleurs souhaité la bienvenue à son acolyte et ami d'enfance.

We were just two little kids from Normandy with an impossible dream. Welcome to the Alpine family Pierrot, let's make our team and our country proud 🇫🇷



On était juste deux gosses en Normandie avec un rêve qui semblait impossible.🇫🇷 Bienvenue dans l'équipe Pierrot. @AlpineF1Team pic.twitter.com/3hGFDDNjKY