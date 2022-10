Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner le Samsung Galaxy S22 Ultra !

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez votre Samsung Galaxy S22 Ultra d'une valeur de 1499€.

Le Galaxy S22 Ultra embarque la puce la plus puissante de Samsung, un véritable bond en avant technologique pour un smartphone d'exception. Une autonomie longue durée, charge ultra rapide. Des vidéos plus claires et stables, à chaque prise. Le S Pen, pour la première fois embarqué dans un Galaxy S - Vous écrivez ainsi sur votre smartphone comme sur du papier, transformez des notes manuscrites en texte dactylographié et utilisez Air Actions pour contrôler votre Galaxy S22 Ultra à distance.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Alex et Laure au Chrono Quiz !