La foire aux Couleurs de l'Inde

“Il nous a semblé intéressant de faire découvrir une histoire emblématique qui raconte à la fois un pays mais aussi une culture et une civilisation un peu oubliées” , raconte Philippe Bertin, directeur général de Caen Expo Congrès. Un an et plusieurs voyages en Inde ont été nécessaires aux organisateurs pour dénicher les trésors présentés du 18 au 28 septembre au parc des expositions sur l’esplanade du zénith. Voyage dans l’atmosphère singulière d’un Palais des Mille et Une Nuits.



Les mille visages de l’Inde

Sous 2 400m2 de toile, les visiteurs sont accueillis par des sculptures monumentales d’éléphants. Commence un voyage étonnant, de “ boites ” en “boites” , de découvertes en émerveillements. “L’exposition se veut pédagogique, précise Philippe Bertin. Elle raconte en langage simple une histoire qui peut paraitre un peu compliquée.” La visite débute par une galerie de portraits de maharajahs, anecdotes à l’appui, pour illustrer ce que fut jusqu’à une époque récente l’histoire incroyable des anciens souverains de l’Inde. La “ boite ” suivante abrite la légende de Gayatri Devi, troisième épouse du maharajah de Jaipur, capitale du Rajasthan, la terre des rois, et qui fréquentait le casino de Deauville pendant que son mari jouait au polo. L’exposition vous invite ensuite dans un fabuleux voyage olfactif à la découverte des parfums troublants de l’Inde... tantôt un pétale de rose, tantôt un bâton d’encens ou l’odeur du bois de santal. Puis l’invitation au voyage continue dans les “boites” suivantes. On ouvre des volets pour découvrir les nombreuses divinités hindoues. Puis c’est la chasse au tigre, l’art rajpout avec les miniatures et les bronzes, avant une escale dans le fameux jardin reconstitué du Lake Palace d’Udaipur où un musicien joue du sitar.

Collections royales et diamants éternels

C’est le clou de l’exposition, les deux dernières “ boites ” présentent les collections royales de la famille de Jodhpur et les diamants éternels. “C’est la première fois que le prince et la princesse de Rohet Gard confient leurs collections d’étoffes, de parures, de costumes, se réjouit Philippe Bertin. Le couple princier fera également le déplacement tout exprès pour participer au coup d’envoi de la foire.” A côté des collections royales, l’exposition raconte la fabuleuse histoire de quelques-uns des plus beaux diamants de la planète, tous originaires d’Inde. Plus d’une trentaine de ces pierres mythiques sont présentées pour l’occasion (lire page suivante).



Escale gourmande

Après le plaisir des yeux, il est temps de déambuler dans les allées du village pour une pause gourmande et quelques souvenirs. “Il y a différents genres d’artisanat, raconte Rajeev Lal Sharma, co-organisateur de l’exposition (lire ci-dessous). Mais vous pouvez également découvrir la cuisine indienne et toutes ses saveurs...”







