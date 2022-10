Football (Coupe de France). Place à la fête pour le FC Mouen

"La Coupe de France est une compétition à part, c'est la rencontre entre le monde amateur et professionnel. Elle permet aux clubs amateurs de briller au moins une fois dans leur vie." Thibault Marie, l'entraîneur du FC Mouen, a des étoiles dans les yeux à quelques jours de disputer le 5e tour de la Coupe de France. Dimanche 9 octobre, pour la première fois de son histoire, le FC Mouen affrontera le FC Rouen, club de National 2, sur la pelouse de l'AS Verson (leur stade n'étant pas homologué pour un tel événement).

"Devant 1 500 personnes,

ça serait un rêve"

"Nous avons eu des frissons quand nous avons su le tirage. Les Diables rouges, ce n'est pas n'importe quel club, ils étaient en première division il y a quelques années", confie Frédéric Colombel, le président du club qui avait flirté avec le forfait lors du premier tour, faute de joueurs licenciés. Le président compte bien faire de ce match une belle fête.

Qui dit compétition particulière, dit conditions de préparation particulières. Dimanche 9 octobre, le groupe prévoit de se réunir plus tôt que d'habitude. Car on le sait, la Coupe de France est avant tout une aventure humaine. Au stade, les bénévoles vont s'activer pour mettre en place les derniers préparatifs. "Plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour voir notre qualification face à l'AS Thèreval. On espère qu'encore plus de personnes seront là. 1 500 personnes, ça serait un rêve", confesse le président mouennais. Pour faire en sorte que la ferveur populaire soit là, le club met les petits plats dans les grands. Pour attirer le plus de spectateurs possible, il a déjà fait appel à Twisto, réseau de transports de Caen la Mer, pour affréter une navette. Sans réponse. Des affiches vont être collées dans toute la ville et plus de 1 000 gobelets vont être confectionnés pour marquer l'événement.

Salut @TwistoCaen une petite navette gratuite pour le 5eme tour de coupe de France à verson le 9 octobre prochain ? Nous sommes les petits poucets de cette competion 💛💛💛🏆🏆⚽️⚽️⚽️ — FC. Mouen (@FC_Mouen) September 25, 2022

Un système de sonorisation va être installé pour mettre de la musique et permettre à un speaker de professionnaliser cette rencontre. Un KOP du FC Mouen sera également de la partie, muni de tambours et de banderoles aux couleurs du club. Des chants créés spécialement pour l'événement seront aussi très attendus. "Nous devons nous souvenir de cette journée toute notre vie. Puis, par respect pour Rouen, nous devons en faire une grande fête", conclut Paul Leclerc, le capitaine qui a hâte d'en découdre. Que la fête soit belle !