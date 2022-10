Caen. Déclaré coupable, l'homme violent est condamné à 90 jours-amendes

C'est un tout juste trentenaire qui était jugé, en son absence, le jeudi 29 septembre au palais de justice de Caen. Il lui était reproché des violences envers son ex-amie et un voisin de celle-ci. Les deux victimes étaient présentes à l'audience, encore traumatisées par ces événements.

Le voisin gazé et frappé

Dans la soirée du 18 février 2022, le prévenu, alcoolisé, se présente chez la jeune femme pour récupérer des affaires après leur séparation. Une dispute éclate et le ton monte rapidement. Il attrape la femme par le cou et essaie de l'étrangler. Un voisin entend les cris et intervient pour prêter main-forte. Il est alors pris à partie et copieusement arrosé de gaz lacrymogène par le trentenaire, qui lui donne également des coups de pied. Il lui vole son téléphone, qui sera retrouvé un peu plus tard. La police intervient et il sera interpellé à 22 h 20, toujours en état d'ivresse. Le portefeuille de la jeune femme est retrouvé sur lui. Il dit ne pas savoir comment cet objet est arrivé en sa possession. Quant au téléphone, il pensait que c'était le sien… Il reconnaît la dispute et déclare que le voisin "s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas". À la barre, la femme, en pleurs, explique que l'homme s'était déjà montré violent et que, depuis les faits, elle a constamment peur. Le voisin est également très perturbé. Il ne se sent plus en sécurité. Ils décident de se porter partie civile, sans toutefois demander de compensation financière.

Dans son réquisitoire, la procureure estime que les faits sont avérés et souligne que les deux victimes sont particulièrement "secouées". Elle demande trois mois de prison ferme.

Après délibéré, l'homme est reconnu coupable de violence. Il est finalement condamné à 90 jours-amendes à 8 euros. S'il ne paie pas, il sera incarcéré. La demande des parties civiles est recevable, les deux présents sont donc reconnus victimes.