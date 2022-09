Rouen. Achat, vente, location, travaux… Les bons conseils aux Salons de l'immobilier et de l'habitat

Les deux salons font front commun en 2022, du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, au Parc des expositions de Rouen : d'un côté celui de l'immobilier, de l'autre celui de l'habitat.

Dans le premier, plus de 40 exposants sont réunis pour des conseils sur l'achat de neuf ou d'ancien, l'investissement locatif, la construction de maison, le financement… Rouen Normandie aménagement sera notamment présent pour présenter les grands projets de la métropole rouennaise, comme le quartier Flaubert ou celui de Petit-Quevilly village.

Dans le second, le salon Mon toit et moi, les professionnels des secteurs de l'habitat, de la décoration, du jardin et des créateurs seront à disposition. Les deux salons s'étendront sur quatre halls du Parc des expositions, où entre 12 000 et 15 000 visiteurs sont attendus. L'entrée est gratuite.

Quel marché à Rouen ?

Le Salon de l'immobilier sera également l'occasion de faire un point sur le marché rouennais. Entre septembre 2021 et septembre 2022, les prix ont continué à grimper dans l'ancien sur l'agglomération, de 9,2 %. C'est plus que la moyenne nationale (5,7 %). Sur deux ans, cette hausse atteint même 19,8 %. Une hausse qui devrait se poursuivre, selon Alain Ropartz, l'organisateur du Salon de l'immobilier de Rouen. Car les stocks de biens à vendre, s'ils se reconstituent, restent relativement faibles. Ils ont augmenté à Rouen de 23,9 % en un an, 12 % sur deux ans. Mais ils restent bien plus faibles qu'il y a 4 ans (-27,7 %). "Il y a toujours plus de demande que d'offre, donc les vendeurs ont toujours la main." Selon lui, c'est le moment d'acheter urgemment, car les taux d'intérêt ont déjà grimpé, à près de 2 % en ce moment. "Il y a une vision à 2,75 % au premier janvier et une autre à 4 % pour les plus pessimistes. C'est donc vraiment le moment d'acheter, avant que les taux n'augmentent davantage", estime-t-il.

À l'heure actuelle à Rouen, 57,1 % des ménages sont en mesure d'acheter un bien de 50 m2 avec un taux à 1,9 %. À un taux à 4 %, cette part de ménages capables d'acheter chute à 47,3 %.

Un manque de logement neuf

Sur le logement neuf, l'offre reste très tendue à Rouen, et ne se renouvelle pas assez vite, selon l'Observatoire du logement neuf en Normandie (Olonn). Sur la métropole, 89,83 % des logements neufs sont déjà achetés sur plan et 9,85 % pendant le chantier. Les prix oscillent entre 2 773 euros du mètre carré à Cléon et 6 653 euros du mètre carré pour le quartier de la cathédrale. "Nous avons une offre sur la rive sud, mais sur les coteaux ouest, nous avons un secteur à l'arrêt en termes d'offre, puisque la municipalité souhaite réfléchir à la manière de développer le secteur. Idem dans le nord, comme à Bois-Guillaume", indique Laura Dubuisson, déléguée régionale pour la Fédération des promoteurs immobiliers de Normandie.