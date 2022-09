Caen. Un important trafic de drogue démantelé dans l'agglomération

Une belle prise, au terme d'une enquête ayant duré 14 mois. Via deux opérations successives, les gendarmes de la section de recherches, renforcés par des personnels du groupement de gendarmerie du Calvados et par le GIR (Groupe interministériel de recherches), ont démantelé un important trafic de drogue dans l'agglomération caennaise.

Un joli butin

Les personnes impliquées ont été présentées au juge d'instruction mardi 20 et lundi 26 septembre. Trois personnes ont été placées en détention provisoire et six autres sous contrôle judiciaire. Onze perquisitions ont permis de saisir 5,854 kg de résine de cannabis, 13,462 kg de cocaïne, 30,900 kg d'héroïne et 504 grammes de marijuana. La procureure de la République Amélie Cladière précise également la saisie de 21 324 € en liquide, de trois montres Rolex d'un montant total de 59 600 €, d'une Audi A3 valant 37 000 €, d'une Peugeot 208 d'une valeur de 5 000 € et de 2 820 € de tickets PMU.

Les principaux mis en cause, âgés d'une trentaine d'années, sont déjà connus des services de manière défavorable.