Alençon. Émeutes urbaines : les précisions de la procureure de la République

Jeudi 29 septembre, Laetitia Mirande, procureure de la République du tribunal d'Alençon, a confirmé que les violences urbaines perpétrées dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 septembre dans le quartier de Perseigne font suite à l'interpellation, le 27, d'un individu de ce quartier.

Il a été interpellé pour des faits de refus d'obtempérer, outrages, rébellion, menaces de mort et refus de se soumettre aux vérifications d'alcool et de stupéfiants. Il était accompagné par un autre individu qui, pour sa part, fait l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été émis par le juge d'instruction d'Alençon dans le cadre d'une autre procédure. Ce second individu a pris la fuite. La procureure met également ces violences urbaines en lien avec une opération le vendredi 23 septembre, durant laquelle deux individus avaient fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Ils ont été condamnés à sept et à dix mois d'emprisonnement, peine commuée en un placement sous surveillance électronique à leur domicile.

