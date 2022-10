Piscine. Quels changements pour les piscines ?

À Rouen, les piscines s'adaptent

Depuis le 1er septembre, le bassin intérieur du centre Boissière est fermé jusqu'au 31 décembre. Son bassin extérieur accueille une partie de l'activité des clubs qui se déroulait dans le bassin intérieur et le bassin d'apprentissage est uniquement utilisé pour l'aquagym. À la piscine Marvingt, des problèmes techniques sont survenus. Elle est aujourd'hui réservée aux clubs de natation. Quant à celle de Diderot, elle poursuit son activité normalement.

La piscine de Petit-Quevilly rénovée

Tout comme la piscine de Malaunay, celle de Petit-Quevilly faisait aussi partie des piscines tournesols. L'ensemble de la structure a été repensé : le dallage, le revêtement, le carrelage, l'isolation phonique et le renouvellement d'air et d'eau. Les sols ont été refaits et permettent un bon écoulement des eaux. La structure a perdu l'utilité de son toit ouvrant, permettant ainsi d'éviter des déperditions de chaleur.

La piscine Eurocéane fermée ?

Le complexe aquatique et de remise en forme Eurocéane Mont-Saint-Aignan va être rénové. Le bâtiment devra fermer ses portes non pas à cause des prix de l'énergie, mais pour repenser la structure. Le 22 septembre dernier se tenait le conseil municipal de la Ville. La grille tarifaire du contrat de délégation de service public sera actualisée. Pour rappel, les équipements de la piscine Eurocéane sont gérés par la société Vert Marine, à l'origine de plusieurs fermetures de piscines au niveau national.