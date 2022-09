Seine-Maritime. Un chevreuil sauvé des eaux au large de Fécamp

Une opération sauvetage un peu particulière a été organisée mercredi 21 septembre, à Fécamp.

#INSOLITE



Ce matin, un chevreuil a été aperçu en mer près du phare de #Fécamp.



Les sapeurs-pompiers du #Sdis76 ont été déclenché et ont secouru l'animal à 900 mètres de la jetée Nord.



Sain et sauf, il a ensuite pu être remis à une association de sauvegarde de la faune sauvage pic.twitter.com/thzYMWhtyz — Sapeurs-pompiers 76 (@Sdis76) September 21, 2022

Des passants ont appelé les pompiers pour signaler qu'ils avaient vu un chevreuil à 400 mètres des côtes, au large du port. L'animal semblait avoir des difficultés à rejoindre la terre. Les secours se sont rendus sur place avec une petite embarcation pneumatique. Le jeune chevreuil, dont on ne sait pas comment il s'est retrouvé à l'eau, était emporté vers le large à cause des courants marins. Les pompiers ont réussi à le faire monter sur leur canot de sauvetage. L'animal était sain et sauf. Il a été pris en charge à terre et emmené vers l'association CHENE d'Allouville-Bellefosse, qui recueille les animaux sauvages en détresse.