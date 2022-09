[Carte interactive] Calvados. Quels cinémas proposent l'entrée à 5 € ce week-end ?

À l'occasion de la fête des cinémas normands qui se tient ce week-end, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, 61 salles obscures de la région proposent l'accès à tous les films à 5 € pendant trois jours. Cette opération, financée par la Région Normandie, a pour but d'aider les cinémas à retrouver leur public dans une période souvent très calme. Dans le Calvados, seize cinémas sont partenaires. Découvrez la liste.

Seize cinémas dans le Calvados

À Caen et dans son agglomération, l'entrée sera à 5 € au Lux, 6 Avenue Sainte-Thérèse, au Pathé des Rives de l'Orne, à l'UGC de Mondeville et au Café des images à Hérouville-Saint-Clair. Sont aussi partenaires, les cinémas Le Meliès à Bayeux, le Royal et le Majestic à Lisieux, Le Normandy à Thury-Harcourt, le Paradiso à Aunay-sur-Odon. Sur la côte, il y a le club à Isigny-sur-Mer, le cinéma de la gare à Courseulles-sur-Mer, Le Normandie à Cabourg, le Casino à Houlgate, le cinéma du casino à Villers-sur-Mer, le Morny à Deauville et enfin le cinéma Henri Jeanson à Honfleur.

Quatre films tournés en Normandie seront dévoilés en avant-première comme Une femme de notre temps de Jean-Paul Civeyrac avec l'actrice Sophie Marceau ou Mon héroïne de Noémie Lefort.