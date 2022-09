Crise énergétique. Pour faire des économies, cette université va fermer pendant deux semaines cet hiver

Lundi 19 septembre, l'université de Strasbourg a annoncé prendre des mesures spéciales pour contribuer à la sobriété énergétique. Dans une courte vidéo de deux minutes, le président de l'université, Michel Deneken, présente les mesures prises pour économiser de l'énergie cet hiver.

Les étudiants strasbourgeois auront ainsi une semaine de congé supplémentaire début janvier 2023 et une semaine de cours en distanciel au mois de février. Le président de l'établissement précise aussi que le chauffage, fixé à 19 degrés, sera enclenché le plus tardivement possible et qu'une vaste campagne de communication pour sensibiliser aux éco-gestes sera instituée.

L'objectif de ces mesures est de compenser la hausse des prix de l'énergie. Car l'addition est salée pour l'université strasbourgeoise. Les dépenses énergétiques (électricité, gaz et chauffage) sont passées de 10 millions d'euros en 2021 à 13 millions en 2022. Pour 2023, 20 millions d'euros ont été inscrits au budget prévisionnel.

La décision n'a pas manqué de faire réagir les syndicats d'enseignants et des personnels administratifs, techniques et des bibliothèques. Dans un communiqué, la FSU déplore que le "télétravail imposé" conduise à "des frais de chauffage et d'électricité qui devraient être à la charge d l'employeur". Ils ajoutent : "L'écoresponsabilité et les vertus de la sobriété - que les syndicats de la FSU soutiennent - ne sauraient devenir des alibis pour valider des politiques de restrictions budgétaires [...]".

