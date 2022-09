Bayeux. Un hommage à la reine Elizabeth "émouvant" sur grand écran

Certains passent, d'autres repartent. Puis, il y a ceux qui sont vissés sur leurs chaises depuis plus d'une demi-heure. Il est midi ce lundi 19 septembre sur le parvis de l'hôtel de ville de Bayeux, lorsque de l'autre côté de la Manche, le cercueil de la reine Elizabeth II entre dans l'abbaye de Westminster. En ce jour historique, la capitale du Bessin n'a pas fait les choses à moitié. La cérémonie la plus suivie du monde entier a été retransmise en direct, sur un écran géant, preuve d'un lien fort entre la commune et le Royaume-Uni.

Christopher et Julie vivent au nord-est de l'Angleterre et sont en vacances en Normandie : "c'est vraiment un moment particulier pour nous. On va probablement pleurer pendant la cérémonie" disent-ils sous l'émotion #QueenElizabethII pic.twitter.com/oJeFax9snx — Tendance Ouest (@tendanceouest) September 19, 2022

"Le monde a perdu une grand-mère"

Savanah Knight, 17 ans, est assise au premier rang. "Mon père est Anglais, j'ai la double nationalité. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui, c'est la seule reine que j'ai connue." Plus de deux cents visiteurs ont assisté à cette cérémonie d'hommage à Bayeux. Qu'importe le nombre pour Loïc Jamin, "ce qui compte pour nous, c'est l'histoire que la reine a liée avec Bayeux", rappelle le maire adjoint en charge des musées et du tourisme à Bayeux. L'émotion est vive devant le grand écran.

"La reine fait partie de la famille de Guillaume Le Conquérant. C'est un moment très spécial, même si on n'est pas à la maison. Nous sommes très contents que Bayeux ait mis cet écran en place", salue Christopher Wratten, qui vit dans le nord-est de l'Angleterre. Il est avec sa femme Julie. "C'est émouvant. On s'en souviendra toute notre vie", dit-elle les larmes aux yeux.

Un registre de condoléances a été mis à disposition de tous les visiteurs.

Juste à côté, un registre de condoléances est disponible. Parmi les mots de nombreux touristes étrangers, Camille Lemonnier et Charlotte Lefevre, originaires du Bessin, y sont allées de leur plume. "Le monde a perdu une grand-mère", souffle la première. "C'est un moment historique que l'on ne pouvait pas rater. Le protocole mis en place est impressionnant." Ce registre est disponible à l'état civil avant d'être envoyé à la famille royale dans quelques jours.