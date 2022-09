Bonne table à Rouen. Sisig, une adresse typiquement coréenne

Xiang-hua et son mari Laurent Lebas se sont lancés dans la restauration cet été. Après plusieurs années à Paris, Xiang-hua a quitté la capitale pour s'installer à Rouen avec son mari. Ensemble, ils ont réfléchi à un projet : ouvrir leur propre restaurant coréen. "Comme ma femme est Coréenne, c'était une évidence de proposer ce type de cuisine. Moi, je gère la partie administrative et Xiang-hua s'occupe du service et de la cuisine", précise le co-gérant de Sisig, "déguster" en coréen. "Depuis que nous avons ouvert, on a déjà des clients réguliers."

La cuisine coréenne à l'honneur

"On parle beaucoup de dramas coréens, ce sont de séries qui plaisent. On reçoit souvent des fans qui viennent pour manger coréen. Notre cuisine est aussi populaire grâce au groupe de musique BTS", renchérie Xiang-hua. À la carte, les spécialités phares de la maison sont le tteokbokki, des pâtes de riz servies avec de la sauce piquante. Les gérants ont opté pour l'emblématique bibimpap, un plat composé de riz, de bœuf, de légumes et d'un œuf sur le plat. On retrouve aussi les kimbap, cousins des makis japonais. Lors de ma venue, je choisis la formule entrée plat à 13,50 €. Pour commencer, je jette mon dévolu sur les mandoos, des raviolis frits faits maison fourrés à la viande servis avec de la sauce soja salée. En plat, j'opte pour le japchae deopbab, des vermicelles de patate douce servies avec riz et légumes. L'assaisonnement est goûteux, la portion copieuse. Comme le veut la tradition coréenne, le plat principal est accompagné de racines de lotus marinées et de radis jaune, lui aussi mariné, pour apporter une touche acidulée.

Japchae deopbab, servi avec du riz.

L'accueil est chaleureux tout comme la salle. Xiang-hua et Laurent ont choisi une décoration épurée où le bois est la pièce maîtresse. . L'établissement, qui ne prend pas de réservation, peut accueillir une dizaine de clients. Pour l'heure, le couple attend une réponse favorable de la Ville pour créer une terrasse.

Pratique. 8 rue Beauvoisine à Rouen. 02 35 03 36 44.