En Gironde, le feu n'a pas progressé dans la nuit

France-Monde. L'incendie qui s'est déclaré lundi en Gironde, dans la commune de Saumos, et a déjà ravagé plus de 3.700 hectares de végétation et de forêt, "n'a pas progressé" dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la préfecture.