France-Monde. Gagnez une trottinette électrique en jouant au Chrono Quiz !

Cette semaine, remportez votre trottinette électrique Xiaomi. Épurée et idéale pour les trajets de ville, la trottinette en aluminium se déplie facilement et démarre en quelques secondes seulement.

Cette trottinette électrique est équipée d'un moteur de 600 W. Elle atteint une vitesse maximale de 25 km/h, possède un écran LCD et une connexion Bluetooth. Elle peut atteindre jusqu'à 30 km d'autonomie et se recharge complètement en un peu plus de 8 heures.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous dès lundi entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Laure et Alex au Chrono Quiz !