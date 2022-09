Le Havre. Jean-Paul Lecoq (PCF) : "Faire un Conseil national de la refondation, c'est snober le Parlement"

"Ça s'annonce sportif", sourit Jean-Paul Lecoq, député communiste de la huitième circonscription de Seine-Maritime, à l'évocation de la rentrée parlementaire. L'examen du budget 2023 se profile, au mois d'octobre.

Il devrait être au moins autant discuté que celui de la loi sur le pouvoir d'achat, voté avant l'été, lors duquel les députés de l'opposition, notamment de la NUPES, ont animé l'hémicycle. "Je me reconnais assez bien dans ce cadre", indique le député PCF au sujet de la nouvelle alliance de gauche. L'un des volets du projet de loi concernait la création d'un terminal méthanier flottant sur le port du Havre. "J'ai défendu l'idée que Le Havre devrait l'accueillir, en raison des compétences portuaires et de gestion des risques chimiques du territoire", note Jean-Paul Lecoq, qui s'est toutefois abstenu sur ce vote. "J'estime que les conditions n'étaient pas remplies sur les études environnementales. Et il reste la question du gaz de schiste américain : il ne doit pas être utilisé pour ce terminal", ajoute le député réélu lors des élections législatives de juin 2022.

Le Parti communiste ne participera pas au conseil national de la refondation lancé jeudi 8 septembre par Emmanuel Macron. "Faire ce CNR, c'est snober une nouvelle fois le parlement. Il y a des citoyens qui sont devenus députés, une autre chambre qui est le Sénat, auxquels s'ajoute le Conseil économique et social. Utilisons-les !" Et de pointer le bilan de la convention citoyenne sur le climat dont "très peu de propositions ont vu le jour".

Le député consacrera sa rentrée à la question de la santé, en interpellant le ministère sur le groupe hospitalier du Havre, "le plus grand hôpital de France qui n'est pas un CHU". L'hôpital a désormais des postes de professeurs d'université de médecine, une première année de médecine à la fac du Havre… "Le numerus clausus est levé. Je poserai la question : quelles sont les conditions à réunir pour devenir un CHU ?". La présence d'Agnès Firmin Le Bodo, ancienne députée Horizons, au sein du gouvernement, pourrait-elle être un atout en ce sens ? "Par le passé, sur certains sujets du territoire, on a su se réunir", parachève Jean-Paul Lecoq.