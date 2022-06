Législatives 2022 - Seine-Maritime. Le communiste Jean-Paul Lecoq réélu dans la huitième circonscription

Le communiste Jean-Paul Lecoq remporte les élections législatives, dimanche 19 juin, dans la huitième circonscription de Seine-Maritime, qui regroupe le sud-est du Havre et les communes de Gonfreville-l'Orcher, Harfleur et Gainneville. Le député sortant, qui avait manqué l'élection dès le premier tour en raison du fort taux d'abstention (61 %), bat le candidat de la majorité présidentielle, Wasil Echchenna, en remportant 65,76 % des suffrages exprimés, contre 34,24 % au représentant d'Ensemble !.

Un troisième mandat à l'Assemblée

Jean-Paul Lecoq, élu sous la bannière de la NUPES, entame ainsi un second mandat consécutif à l'Assemblée nationale. C'est la troisième fois qu'il siège au palais Bourbon, après les mandatures 2007-2012 et 2017-2022. Ancien maire de Gonfreville-l'Orcher, ancien conseiller départemental et régional, l'élu est particulièrement bien implanté sur cette huitième circonscription, traditionnellement ancrée à gauche.

Dans cette circonscription, le taux de participation était de 37,21 %.

