Orne. Journées européennes du patrimoine : cinq lieux à voir absolument

Ce week-end est jugé "incontournable" par beaucoup de Français. Les samedi 17 et dimanche 18 septembre, à l'occasion de l'édition 2022 des journées européennes du patrimoine, les possibilités de visites seront nombreuses dans l'Orne. Monuments historiques, savoir-faire, chantier en cours, nous en avons sélectionné cinq dans le département.

Patrimoine et gourmandise

À Lonlay-L'Abbaye, le patrimoine se fait gourmand. Vous pourrez humer la bonne odeur des sablés tout en vous laissant guider au cœur des ateliers, pour découvrir chaque étape de la fabrication des célèbres biscuits lors de la visite de la "Biscuiterie de l'Abbaye". Rendez-vous samedi 17 septembre, de 9 heures à 17 heures, sur réservation au 02 33 30 64 74.

Patrimoine en travaux

Savoir-faire également à Perche-en-Nocé, avec la visite libre et gratuite du Manoir de Courboyer, au cœur du parc du Perche, en présence (uniquement le samedi) des artisans qui travaillent actuellement sur le chantier de réfection de la charpente et de la toiture. Visites guidées à 11 h et 16 h 30.

Patrimoine rarement visitable

À Flers, les journées du patrimoine sont l'une des rares occasions de visiter la Chapelle du Souvenir, construite dans le style Art déco entre 1926 et 1932 dans l'enceinte du collège Thomas-d'Aquin. Des travaux de réhabilitation d'1,4 million d'euros y sont programmés. La visite est libre, samedi et dimanche, à partir de 14 heures.

Patrimoine récompensé

L'une des stars des journées du patrimoine dans l'Orne est traditionnellement le haras du Pin, qui accueille le championnat du monde d'attelage à un cheval durant le week-end des 17 et 18 septembre. Mais cette année, le haras connaîtra aussi la remise du chèque de la mission Bern, grâce au loto du patrimoine, pour la réfection de l'infirmerie vétérinaire du haras et de l'ancienne église qui a été transformée en… écurie.

Et tout finit en chansons…

Le patrimoine, ce ne sont pas que des vieilles pierres. Ce sont aussi des coulisses, habituellement fermées au public, qui s'ouvrent exceptionnellement. C'est le cas, dimanche 18 septembre, avec la visite de La Luciole, salle des musiques actuelles à Alençon. Au programme : à 14 heures, visite sur le thème de la place des femmes dans la musique, à 15 heures visite technique, à 16 heures visite famille, adaptée aux enfants et enfin à 17 heures, visite autour des métiers du spectacle vivant.