Championnat du monde d'attelage. Des navettes gratuites en bus entre la gare SNCF d'Argentan et le Haras du Pin

Les 17 et 18 septembre, le Haras du Pin, dans l'Orne, va accueillir le championnat du monde d'attelage à un cheval. 80 meneurs, venus de quinze nations avec une centaine de chevaux, vont successivement disputer des épreuves de dressage, de maniabilité et de marathon.

Moins de pollution, davantage de fluidité

Cette compétition mondiale va attirer un public nombreux, parfois venu de très loin. Aussi, pour la première fois, des navettes gratuites en bus vont assurer le transport du public entre la gare SNCF d'Argentan, au croisement des lignes Paris/Granville et Caen/Tours, et le Haras du Pin. Outre les usagers du train, les navettes pourront également transporter tous ceux qui le souhaiteront.

Élus d'Argentan et équipe du Haras du Pin ont conjointement présenté ce test grandeur nature. Ici devant la gare d'Argentan.

Chacun a gardé en mémoire les inextricables embouteillages en 2014 sur la route du Pin, lors des Jeux équestres mondiaux. La volonté est donc de tester des transports en commun en vue, notamment, des quinze jours de compétition du Grand Complet en 2023, lors duquel seront disputés les championnats d'Europe.

"Le haras du Pin est labellisé centre de préparation des Jeux Olympiques, mais on espère aussi accueillir au Pin des compétitions équestres à l'occasion des JO en 2024", explique Frédéric Léveillé, maire d'Argentan et président d'Argentan-Intercom.

Un test pour préparer l'avenir

À l'occasion du championnat du monde d'attelage, il s'agit donc de commencer à anticiper. Mais la collectivité et le haras voient plus loin que le championnat du monde d'attelage, grâce au plan de développement du haras. "On va accueillir davantage de touristes et c'est bien d'avoir un accès direct par le train, complété par des bus jusqu'au haras", estime Sébastien Leroux, directeur du Haras du Pin.

Pour préserver l'environnement, ces navettes gratuites, ouvertes à tous et sans réservation circuleront au biogaz les 17 et 18 septembre. Les trajets aller, au départ de la gare SNCF d'Argentan auront lieu à 8 h 35, 9 h 30, 10 h 30, 11 h 40 et 14 heures. Un arrêt sera effectué à la gare des bus de l'hôtel de ville d'Argentan, puis le terminus sera au Haras du Pin. Les trajets retour, au départ du haras auront quant à eux lieu à 10 heures, 11 heures, 12 h 10, 15 heures, 16 heures et enfin 17 h 30. Comme à l'aller, les bus feront escale à la gare des bus de l'hôtel de ville d'Argentan, avant de rejoindre leur terminus à la gare SNCF.

Il sera possible de visiter le haras pendant le championnat du monde. Le samedi, un marché de producteurs locaux sera également organisé sur le site.