Caen. Le 17b, centre d'animation de Venoix, souffle sa première bougie

Lors de son inauguration à la rentrée dernière, le 17b à Caen n'était pas encore totalement opérationnel. Certaines de ses salles étaient encore en travaux.

Un pass découverte à la rentrée

Un an plus tard, ce centre d'animation comporte une grande salle de danse, avec sa grande verrière visible de la rue du Maréchal-Gallieni. Les intéressés peuvent pratiquer plus de dix danses différentes. Au total, plus de cinquante activités, artistiques, culturelles et sportives, sont proposées tout au long de la semaine. Quelques nouveautés sont proposées cette année, pour les petits comme les grands : percussions, yin yoga, taï-chi-chuan, danse libre Malkovsky, cardio boxing et kick boxing, ainsi qu'un atelier café broderie.

À cette rentrée, le 17b met en place le Pass'Découverte à 20 €. Il permet de tester toutes les activités proposées jusqu'au vendredi 23 septembre, sous réserve de places disponibles. La priorité est donnée à ceux ayant pris leur place à l'année. À l'issue de cette période de test, si vous souhaitez devenir adhérent, les 20 € sont déduits du coût annuel.