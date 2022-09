Caen. Place au traditionnel triathlon de rentrée

Fini les vacances pour le Caen triathlon. Comme chaque année, le club organise son traditionnel triathlon au mois de septembre. Ce dimanche 11 septembre, débutants, confirmés comme experts vont se tirer la bourre. Au total, 550 coureurs ont pris leur dossard et sont prêts à nager, pédaler et courir autour de l'hippodrome.

L'événement phare de la rentrée

"C'est l'événement important de la rentrée, il permet au club de se montrer auprès du grand public, nous gagnons en visibilité. C'est important pour nos sponsors et partenaires, grâce à qui le club vit, explique Mathieu Marchais, le président du Caen Triathlon. Le triathlon nous permet d'être légitimes vis-à-vis de leur confiance qui nous est accordée." Cette course de rentrée lance la saison du club. Les entraînements reprennent les jours suivants car les 180 bénévoles, tous issus du club, sont sollicités. Cet événement particulièrement attendu chaque année a fait naître et continuera de faire naître de nombreuses vocations au sein des triathlètes caennais. Bon nombre de licenciés ont fait leur première rencontre avec le triathlon grâce à la course XS, organisée tous les ans à Caen.

Quatre courses au programme

Quatre courses sont au programme. À 10 heures, les 200 concurrents inscrits sur l'épreuve XS vont lancer les hostilités dans l'Orne. Il s'agit d'une course découverte avec 400 mètres à la nage, 14 km à vélo et 2,5 km à pied pour conclure, avec une majorité de non-licenciés parmi les participants. "Cette course permet à des non-initiés de découvrir ce sport. J'ai commencé par là en 2015 et c'est suite à ça que j'ai pris une licence au club, pour devenir par la suite le président", raconte Mathieu Marchais.

Le midi, place aux enfants. Un duathlon est organisé pour les 6-9 ans et les 10-13 ans. Ils vont alterner course à pied et cyclisme. Les départs sont prévus à 11 h 30, puis à 11 h 40. Enfin, pour conclure cette journée, place au triathlon en contre-la-montre par équipes. Le principe est simple : chaque équipe composée de trois à cinq participants s'élance par intervalle de 30 secondes. À chaque transition, l'équipe doit comporter au moins trois membres pour passer à la discipline suivante. Au programme, 750 m de natation, 21 km de vélo et enfin 5 km de course à pied. 55 équipes sont inscrites et seront présentes sur la ligne de départ à 14 heures.