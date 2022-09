Calvados. S'offrir les meilleures vues en randonnée

En cette rentrée, le train-train quotidien reprend. Chacun retrouve ses habitudes et son organisation. Pour déconnecter de ses ancrages personnels et professionnels, la rédaction de Tendance Ouest vous propose d'enfiler une tenue de sport, ainsi que vos meilleures (et vieilles) chaussures de randonnée. Cerise sur le gâteau : ces trois endroits offrent une vue imprenable, pour s'évader comme il se doit.

Après la chaleur, retrouver la verdure

Après un été caniculaire, quoi de mieux que de prendre un bol d'air dans un espace vert. À Caen comme dans le Calvados en général, le territoire est riche de ces chemins de randonnée, de niveau facile, tout en profitant de la nature et d'une belle vue. Pour user vos souliers, vous pourrez par exemple arpenter la vallée de la Mue au nord de Caen. Un parcours de 10 km où il sera possible d'apercevoir la vieille église de Thaon et le château de Fontaine Henry avec son toit à plus de 15 m de haut. Il y a aussi la baie de Sallenelles en vous dirigeant vers la côte ou encore la forêt d'Ifs pour un grand parcours, plus classique, de 3,1 km.