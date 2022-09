Rouen. ZFE : des transports gratuits si vous mettez votre voiture à la casse

C'est le sujet de conversation numéro 1 à Rouen depuis le début du mois. La Zone à faibles émissions (ZFE) est entrée officiellement en vigueur pour les particuliers le jeudi 1er septembre. Les véhicules aux vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés ne peuvent plus circuler ou stationner dans 13 communes de l'agglomération.

Vendredi 2 septembre, le président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, a dévoilé les contours d'une nouvelle aide qu'il souhaite bientôt mettre en place pour les automobilistes : "Si vous mettez votre voiture au rebut, Crit'Air 5, 4 ou 3, dans le cadre de la ZFE, on vous propose, y compris si vous n'habitez pas dans la Métropole, la gratuité des transports en commun pendant au moins deux ans." Une mesure incitative, inspirée de Barcelone, et qui est "inédite en France", croit savoir l'élu.

Des aides cumulables

C'est en tout cas un moyen de toucher la population qui ne vit pas dans la Métropole et est, de fait, exclue des aides qu'elle peut proposer pour changer de véhicule. "Ça ne va pas forcément répondre à tous les besoins, mais on sait que la gratuité est incitative pour un certain nombre de personnes." Pour les habitants de la Métropole, cette nouvelle aide serait cumulable avec les aides à la conversion ou au rétrofit, qui peuvent atteindre 5 000 euros. La mesure doit encore être votée par le conseil métropolitain, probablement dès le lundi 3 octobre.

Sa mise en place pourra encore prendre plusieurs semaines, le temps de régler les procédures administratives.