Seine-Maritime. Pour les fans de chant, les karaokés à tester au moins une fois à Rouen

En famille ou entre amis, quoi de plus amusant qu'un karaoké ? Trois adresses rouennaises se démarquent. O Bon Son vous permet de chanter à tue-tête les jeudis soir. Vous pouvez aussi réserver une soirée karaoké à Rouen Espace Loisirs. Dix boxes privatifs sont à votre disposition avec une playlist de plus de 10 000 chansons. Pour chanter à l'abri des regards, vous pouvez aussi réserver un box de 6 à 15 personnes à Studio Karaoké.

O Bon Son : 64 rue de Fontenelle. Tel : 07 62 72 78 37 ; Rouen Espace Loisirs : 149 Chemin de Croisset. Tel : 02 32 12 34 05 ; Studio Karaoké : 16 rue Flahaut. Tel : 02 35 08 00 75