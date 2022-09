Caen. Futures lignes de tramway : donnez votre avis !

Traverser Caen d'Est en Ouest en tramway sera possible en 2028 ! Le tracé définitif des futures lignes de tramway sera choisi en février 2023. Pour rappel, trois tracés sont à l'étude pour rejoindre Saint-Contest et Beaulieu au départ du centre-ville. Les travaux débuteront au second semestre 2025, en fin de mandat de Joël Bruneau à la communauté urbaine.

Une concertation publique de huit semaines

Un passage par la rue Guillaume le Conquérant fait partie des trois pistes étudiées. - Caen La Mer

En attendant, la population va être consultée. Pendant huis semaines, du 30 septembre au 30 novembre, elle est invitée à donner son avis sur le projet, formuler des remarques sur tel ou tel tracé. Un seul des trois sera choisi.

Tout au long de la concertation, huit réunions publiques seront organisées. La première aura lieu le 30 septembre au MoHo. Il y aura aussi 19 stands d'information (sur les marchés, dans les centres commerciaux, à la Colline aux Oiseaux, etc.) ainsi que trois marches exploratoires sous forme de déambulation dans les quartiers concernés. Deux ateliers thématiques (circulations/impacts et enjeux de mobilité) sont au programme.

"Le tramway peut bouleverser les habitudes. On a besoin d'échanger avec les habitants et les commerçants. Leurs remarques vont venir enrichir le projet aussi bien pour le tracé que pour l'implantation des stations et parking relais, insiste Nicolas Joyau, vice-président en charge des mobilités. Cette consultation n'est pas un applaudimètre pour un des trois tracés."