Caen. Réseau Twisto : ce qui change dès la rentrée

Le réseau de transports Twisto, géré par Caen La Mer, a dévoilé les nouveautés pour la rentrée 2022. Plusieurs changements sont prévus sur les lignes de bus.

Des lignes de bus qui démarrent plus tôt

La ligne 5, qui relie le théâtre de Caen au CHU part plus tôt (4 h 26 au lieu de 5 h 40) et prévoit un dernier retour à 00 h 59. La ligne 8 dispose d'un nouveau terminus, devant le CHU de Caen. Sur la ligne 30, les habitants de Grentheville, Soliers, Bourguébus, Castine-en-Plaine et Ifs vont pouvoir profiter de deux fois plus de passages en semaine et d'un accès à la gare plus direct. Sur la ligne 32, deux départs supplémentaires sont proposés à Mouen et Tourville afin de se rendre en centre-ville de Caen. S'ajoutent 25 nouveaux bus biogaz en plus de la flotte des 25 existants sur le réseau. Ils circuleront sur les lignes 3, 5, 7, 8, 10 et 11.

Pour éviter les files d'attente en boutique, Twisto précise que les abonnements mensuels et annuels sont désormais disponibles en e-ticket. À noter que les tarifs ne changent pas. Un ticket unitaire valable une heure coûte 1,60 €.

Aussi, depuis le 8 juillet, trois véhicules Twisto Flex circulent à la demande sur les communes de Rots, Thue-et-Mue, Saint-Manvieu-Norrey, Carpiquet, Rosel, Thaon et Le Fresne-Camilly. Ce service fonctionne sept jours sur sept et permet de voyager librement d'un arrêt à l'autre dans cette zone. Le client doit réserver sur l'application gratuite Twisto Flex ou par téléphone au 02 31 15 55 55. Près de 100 clients par jour en semaine en profitent.