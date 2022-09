Football (Ligue 2). Face au SM Caen, ils supporteront Le Havre en famille

"Mes grands-parents suivaient le HAC, mon père suivait le HAC… Je suis tombé dans la marmite en 1984 !", sourit Sébastien Robillard. À 49 ans, cet inconditionnel des Ciel et Marine suivra le derby face à Caen en famille, vendredi 2 septembre. Avec sa compagne Caroline et ses deux filles, Léonie et Salomé, ils entament leur troisième saison en tant qu'abonnés, en tribune famille.

"Être abonnées, c'est passer un cap, mais nous suivons les matches depuis que l'on est toutes petites. Cela va de soi !", estime Léonie qui vient d'entrer en classe de première. Si sa sœur, en troisième, est plutôt une adepte du basket, elle reconnaît avoir "envie de revenir quand il y a eu de l'ambiance au dernier match".

Battre (enfin) Caen au stade Océane

"Historiquement, le derby c'était plutôt face au FC Rouen", rappelle Sébastien, mais l'affiche du jour entre Caen et Le Havre a de quoi séduire. "Ce n'est pas un match comme un autre. C'est plus sympa, il y a de l'ambiance… On n'a pas envie de perdre, sinon on se fait chambrer !", sourit Léonie.

La dernière confrontation entre Le Havre et Caen, à l'occasion des 150 ans du HAC (défaite 4 à 2), reste en travers la gorge de la famille. Mais les prestations des Ciel et Marine face à Amiens (1-1) et Laval (victoire 3 à 1) sont encourageantes, selon Sébastien : "On revient à trois points de Caen. Si on les bat, on reviendra à leur hauteur. Et puis, depuis l'inauguration du Stade Océane il y a dix ans, ils ont toujours gagné chez nous. Il faut que cela s'arrête !"