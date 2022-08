Mode. Couleurs, formes… Eva Stylee, influenceuse au Havre, décrypte les tendances

Passionnée de mode, Eva Stylee décrypte pour Tendance Ouest les tendances de la saison 2022-2023. La jeune havraise, âgée de 30 ans, est suivie par plus de 12 000 personnes sur Instagram.

Quelles seront les couleurs à la mode pour cet automne-hiver ?

"Contrairement aux hivers où l'on range souvent les couleurs d'été au placard, on va encore continuer avec des couleurs flashy ! Le fuchsia va être très mis en avant, le vert - entre le flashy et le vert bouteille - le jaune moutarde… Le marron est la couleur qui va remplacer le noir, pour les personnes qui aiment un peu mois les couleurs vives… Enfin, le violet sera THE couleur de l'année. Cette saison, les "total looks", c'est-à-dire des looks monochromes, seront plébiscités."

Et côté formes, va-t-on encore vers de l'oversize ?

"Effectivement, ceux qui ont acheté des blazers et des pantalons évasés la saison dernière vont pouvoir les ressortir, ça reste la tendance. D'ailleurs, dans son dressing, le blazer oversize - de préférence noir pour aller avec tout ! - est un indispensable. Le must have, c'est aussi le manteau à (fausse) fourrure, comme l'année dernière : il va falloir le ressortir ! De même que le manteau XXL. Cela se porte avec tout, un bon jean et une paire de Converse, une belle petite jupe et une paire de bottines…"

Comment porter ces vêtements très larges ?

"Si vous n'êtes pas très à l'aise au début, je conseille de dissocier le haut et le bas. Par exemple, avec une veste très large, portez un pantalon un peu plus près du corps pour accentuer votre taille, et vice-versa."

Il paraît que le pantalon taille basse fait son retour…

"Je ne suis pas très fan, mais c'est vrai que pas mal de défilés de grands créateurs ont remis au goût du jour les tailles basse. Cela peut être très beau, avec un crop top par exemple !"

Y a-t-il un accessoire indispensable pour cet hiver ?

"J'aime beaucoup tout ce qui est chapeau ou béret à la parisienne. Mais, cet hiver, l'accessoire qui sera mis en avant c'est la casquette, unie, à carreaux, pour les femmes comme pour les hommes, bien sûr !"