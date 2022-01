Le nouveau souffle de l’Accord

Ce ne sont que quelques chevaux de plus, mais ils positionnent la Honda Accord en vraie grande routière. Honda vient en effet d’introduire une version de son i-DTEC poussée à 180 ch, soit trente de plus que le modèle précédent, maintenu au catalogue.



L’onctuosité déjà agréable du 150 ch en sort renforcée, avec des reprises lissées. Le comportement devient même très réactif sur routes sinueuses car les liaisons au sol ont aussi fait l’objet d’un travail sur les amortisseurs. Pas de roulis intempestif mais une bonne filtration des irrégularités du bitume.



L’autre point notable de ce remodelage est l’amélioration de l’insonorisation. Le “staccato” du diesel transparaît toujours à froid, mais le nouveau i-DTEC se fait encore plus discret.

Parmi les autres modifications apportées à l’Accord 2011, la calandre est devenue plus imposante et les blocs optiques plus fluides, qui bénéficient aussi de l’automatisme complet, avec passage route/croisement.



Cette Honda dispose également d’un éclairage latéral aux intersections, couplé à la commande des clignotants. Pour le confort, le siège passager est réglable en hauteur, avec appui lombaire et deux mémorisations de réglages dans la clef. Pratique pour retrouver ses repères après avoir prêté la voiture.



Conservée, la motorisation 150 ch a également fait l’objet d’un léger toilettage (à partir de 28.100 €). Ses émissions de CO2 passent désormais sous le seuil des 140 g/km (138 exactement), avec l’optique de séduire les entreprises. Tout comme la finition Type S à connotation sportive, un peu simplifiée aussi pour tasser les prix.