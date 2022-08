Le Havre. Au programme du Ouest Park : Juliette Armanet, Selah Sue, Younès…

Cette fois, ça y est, la programmation du festival Ouest Park est complète : 32 artistes locaux, nationaux et internationaux se produiront au Tetris du Havre et sur les scènes du Tetris et le chapiteau, au fort de Tourneville, du 19 au 23 octobre.

Le rappeur rouennais Younès, révélé au grand public par son rôle dans la série Drôle, sur Netflix, rejoint la programmation. Aux côtés des rockeurs de Howlin' Jaws, de la chanteuse Carmeline ainsi que d'Accalmie et des Brailleurs de tubes populaires, il clôturera le festival le dimanche 23 octobre, une ultime journée gratuite. Parmi les autres artistes présents au festival, on retrouvera les chanteuses Juliette Armanet, Selah Sue et Jeanne Added, les rappeurs Dinos et Gazo, le rockeur Little Bob et son groupe, les groupes Odezenne, The Limiñanas, les producteurs NTO et Biga*Ranx…

Le CEM aura sa scène

Cette année, l'Ouest Park se dote d'une quatrième scène, Le Tube, appartenant au Centre d'expressions musicales (CEM) implanté lui aussi au sein du fort de Tourneville. Vendredi 21, on pourra y applaudir Museau, Perret Stones et The Bouklet's. Samedi 22, place à Lotti, Viktor & The Haters et Liev.

La jauge du festival est augmentée à 6 000 personnes par soir.

Ça bouge dans les bars

Le festival sera précédé par l'opération Bar à l'Ouest, du 21 au 25 septembre et du 28 septembre au 2 octobre. Dix bars havrais vont programmer des concerts gratuits, en ville basse : les Zazous, le Bistrot, le News, L'Eau Tarie, le Mc Daid's, Chez Lili, le O'Brother, le Spud Bencer, La Singerie et Le Hangar Zéro.

Enfin, les minots seront servis dès le mercredi 19 octobre avec le Ouestiti Park, une journée de festival réservée aux enfants

Pratique. Ouest Park, du 19 au 23 octobre au Havre. 56 € le pass 2 jours, 35 € la soirée. 6 € le Ouestiti Park pour adultes et enfants. Billetterie au Tetris ou ici.