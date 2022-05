Rouen. Younès Boucif, rappeur, comédien et écrivain aux mille projets

À 27 ans, tout semble désormais réussir à Younès Boucif. Un artiste déjà accompli, aussi bien lorsqu'il joue la comédie que lorsqu'il enchaîne les punchlines sur des textes nécessairement engagés. La base de tout, "c'est d'abord la lecture et l'écriture", explique le jeune homme de Mont-Saint-Aignan, qui a commencé tout jeune le théâtre, au sein de l'espace Marc-Sangnier. Puis est venu le conservatoire, à Rouen et Paris. Mais le premier projet, c'était le rap. "Au lycée, j'ai rencontré toute une équipe qui aimait ça et avait envie d'en faire", explique-t-il simplement.

"L'idée, c'est de communiquer"

Et il y a du talent à revendre dans cette génération, puisque dans cette équipe, il y a notamment Rilès et Leone. Et quand Rilès a explosé dans le milieu du rap, c'est son pote Younès, "un frérot", qu'il a appelé pour faire sa première partie dans les Zéniths. En parallèle, le jeune artiste a des petits rôles avec des troupes de théâtre. Jusqu'au casting qui va le révéler au grand public : celui de la série Drôle, sur Netflix. "J'ai trouvé le script bien et j'ai préparé le rôle avec mes amis, ma sœur…" La prestation au casting séduit et Younès décroche ce rôle de stand-uper. Évidemment, depuis cette exposition, le téléphone sonne davantage, mais l'artiste normand garde la tête sur les épaules.

"J'ai plein de propositions, mais l'idée est de réussir à faire les bons choix." Pour Drôle, il n'y aura pas de Saison 2, mais Younès va de l'avant. Il tourne en ce moment au Maroc un film américain de Susannah Grant, qui sortira sur Netflix. "C'est un second rôle, mais je suis content de jouer en anglais", détaille-t-il, dévoilant seulement qu'il s'agit "d'une histoire d'amour, une romance entre écrivains". Younès travaille aussi sur un nouvel album qui doit sortir en septembre. "Il y aura le featuring avec Médine, le titre Entre nous, sorti récemment… Cela va parler beaucoup d'identité." Une façon de prendre part aux débats de société.

"C'est sur ce que ça veut dire de grandir comme un Arabe en France, même si ce n'était pas dans un quartier compliqué", explique-t-il. Déjà l'un de ses titres évoquait le grand remplacement, moquant l'idée de Renaud Camus, ce qui lui a valu les foudres de la fachosphère. "Ça sert à rien d'avoir de la notoriété sans prendre des engagements." Younès est aussi manager d'un rappeur algérien, Tif, qui prépare en ce moment un livre, "c'est un brouillon de quelque chose mais ce n'est pas terminé". Emploi du temps chargé donc pour ce touche-à-tout, guidé uniquement par l'envie de "faire ce qu'[il] aime. L'idée, c'est de communiquer, et de dire des choses profondes".