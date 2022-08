Caritatif. La Saint-Lô Color recherche des bénévoles

Une course caritative aura lieu à Saint-Lô samedi 3 septembre : la Saint-Lô Color. Le principe est simple : courir ou marcher sur un parcours de cinq kilomètres autour du haras national. A certains points de passage des poudres colorées (fécule de maïs) sont lancés sur les participants, et par eux-mêmes parfois. 300 personnes se sont inscrites, le maximum ouvert par les organisatrices, cinq étudiantes en BTS Communication au lycée Curie Corot. Les bénéfices de la course sont reversés à l'association Les P'tits Doudou, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Des sections existent dans la Manche, notamment à l'hôpital de Saint-Lô-Coutances. Il manque juste des bénévoles. "Nous sommes en grosse recherche de bénévole, ça ne court pas les rues", explique Pauline Renevot, l'une des organisatrices. "Pour sécuriser le parcours et également lancer les poudres", explique-t-elle. Il faudrait une vingtaine de personnes.

Elles ont reçu une subvention de 600 € de la CPAM de la Manche, donnée par Eric Lebruman, le président de la CPAM et Philippe Decaen, le directeur.