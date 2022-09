Agglo de Rouen. Lors de vos déplacements, pensez aux parkings relais

La Ville de Rouen est équipée de nombreux parkings relais à ses extrémités. Ils permettent aux travailleurs qui vivent loin de la ville centre ou en dehors de l'agglomération de laisser leur véhicule pour terminer le parcours en transport en commun. Et de s'épargner ainsi les embouteillages et le stationnement onéreux en centre-ville. Deux catégories de parking relais existent : ceux qui sont gratuits pour tous, comme au Boulingrin, et ceux qui sont accessibles gratuitement pour les voyageurs du réseau de transports en commun Astuce. C'est le cas pour le Mont-Riboudet-Kindarena et ses 881 places ou le parking relais du Zénith et ses 150 places. La liste complète des parkings relais est à retrouver sur le site de la Ville de Rouen.