Orne. L'expérience de bus scolaire qui roule au biogaz se poursuit

À l'occasion de la rentrée des classes, de nombreux jeunes Ornais qui habitent en zone rurale vont utiliser les transports scolaires.

Depuis le début de cette année 2022, une expérience était menée, et va se poursuivre sur l'un des circuits : celui entre Vingt-Hanaps et Sées. Le bus utilise du biogaz, qui a permis d'économiser sept tonnes de CO 2 et 1 500 € de carburant. "Et c'est aussi moins de bruit", explique Bertrand Deniaud, l'élu en charge des transports scolaire au Conseil régional de Normandie. Il explique qu'en revanche, l'expérience de bus scolaires à hydrogène menée en Seine-Maritime ne s'avère pas vraiment concluante et que les bus électriques ne sont pas appropriés.

