Place du commerce. Trois boutiques à découvrir dans la métropole de Rouen

À la rentrée, de nouveaux commerces voient le jour dans la métropole. Certains déménagent, d'autres s'installent fraîchement. Tendance Ouest a sélectionné trois commerces pour les enfants, les personnes déficientes auditives et les sportifs.

Trois lieux, trois enseignes

Initialement située à Roumare, c'est à Barentin que la boutique Bambins Malins pose ses valises. Ce magasin de seconde main pour enfants s'adresse à tous ceux qui souhaitent redonner vie aux vêtements et accessoires pour les plus petits. Dans un autre registre, la boutique RG Sports, autrefois située boulevard Stanislas-Girardin au Petit-Quevilly, s'installe au centre commercial du Bois Cany. Avec ce déménagement, le magasin dispose d'un espace plus important. Enfin, côté rive gauche, la société Sonance Audition, spécialiste des prothèses auditives s'implante à Sotteville-lès-Rouen.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante :

redactionrouen@tendanceouest.com.