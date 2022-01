Aux délices de la Foire Saint-Gilles

La Foire Saint-Gilles d’Elbeuf débutera en fanfare le samedi 3 septembre. Le rendez-vous est fixé à 15h, place François Mitterand pour une déambulation, suivie, à 16h, de l’inauguration de cette foire qui compte plus de quatre-vingt manèges. Vous retrouverez “le Chamonix” et “l’Eurosplash”, manèges à sensation les plus sollicités, avec une nouveauté le “swing music”.



La foire propose aussi les incontournables pour les plus petits, qui pourront profiter de tarifs réduits tous les mercredis : le petit train, la fameuse “pêche aux canards”, les stands de jouets à pince, le tir à la carabine... Les personnes âgées de plus de 65 ans sont invitées, gratuitement, le 15 septembre à midi à l’Ours noir, pour la fameuse “Fête frites-saucisses”, un moment festif et convivial qui anime la foire chaque année.



Pratique. Foire Saint-Gilles, ouverte jusqu’au 25 septembre, du lundi au jeudi de 14h à 22h, le vendredi et le dimanche de 14h à minuit, et le samedi de 14h à 1h.

Inscriptions à la “Fête frites-saucisses” obligatoires auprès du CCAS, 72 rue de Guynemer, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.

Tél. 02 35 81 91 16.