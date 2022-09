Le Havre. Chez Madejopetfood, chiens et chats sont rois

Les amis des bêtes ont leur boutique, en centre-ville du Havre, depuis le printemps. C'est une reconversion pour Angélique Delamotte qui travaillait autrefois en boulangerie. Cette passionnée propose de la nourriture et des accessoires pour chiens et chats "de toutes les tailles ! Côté harnais par exemple, nous allons du XXS pour le chihuahua au XL pour le Saint-Bernard !".

Joujoux, friandises… Parmi les plus insolites on trouve du beurre de cacahuète pour les tapis de léchage et des macarons… goût viande, bien sûr !

La commerçante essaie de se fournir au maximum en France, notamment pour les croquettes. Elle propose une petite gamme bio.

Et comme chez les humains, la tendance du vrac touche aussi l'animalerie : "je vends des friandises et de la litière végétale française en vrac".