Fécamp. Il va falloir lever le pied : la ville passe à 30 km/h

Il va falloir lever le pied, à Fécamp ! Le jeudi 1er septembre, la vitesse maximale autorisée sera abaissée à 30 km/h dans toute la ville. "Les 30 deviennent la règle, les 50 km/h une exception, principalement sur les grands axes de contournement de la ville, qui sont souvent départementaux", annonce le maire, David Roussel.

Des rues étroites

Objectif affiché : gagner en sécurité routière - surtout devant les écoles - et pacifier la cohabitation entre voitures, vélos et piétons. La décision a été prise à l'issue des réunions publiques et questionnaires menés sur le sujet de la circulation, en début d'année. "Le sentiment d'insécurité à propos de la vitesse en ville est revenu en permanence dans les discussions", abonde Jean-Marie Demondion, adjoint en charge des grands projets. Les excès de vitesse ne sont pourtant pas légion, "mais à Fécamp, 50 km/h n'est pas la vitesse la plus adaptée. Ce sont essentiellement des petites rues, étroites, avec parfois des difficultés à se croiser".

Une phase de pédagogie

La municipalité prévoit "une phase de pédagogie" après l'entrée en vigueur de la mesure, qui s'accompagnera d'une vigilance particulière aux "stationnements anarchiques" devant les établissements scolaires. En cas de manquements, des sanctions pourraient être dressées. "Mais la Ville ne touche aucun intérêt sur les éventuelles amendes. Le but n'est pas de sanctionner mais bien d'abaisser la vitesse", note David Roussel.

La nouvelle signalétique coûtera 25 000 euros à la Ville.