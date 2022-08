Football (Ligue 2). Derby Le Havre-Caen : en une heure, le Stade Malherbe vend toutes ses places

L'effervescence est de mise au Stade Malherbe de Caen. Cet après-midi du mercredi 24 août, une longue file d'attente s'est formée sur l'esplanade du Stade d'Ornano. Les supporters faisaient la queue pour obtenir un billet pour le derby face au Havre prévu vendredi 2 septembre (20 h 45).

Non on ne reçoit pas le @PSG_inside, on va juste au @StadeOceane dans 10 jours 🔥 #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/VGePgePyij