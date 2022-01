Fusion de la CAF au Havre : Rouen s'oppose

Les deux députés socialistes rouennais se sont élevés "contre le passage en force du gouvernement qui, par l'intermédiaire de la ministre Roselyne Bachelot, vient de signer un arrêté autorisant la fusion des quatre Caisses d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime au Havre.

"Rouen, capitale historique et chef-lieu départemental, regroupe les sièges des organismes de sécurité sociale, du Conseil Général, les préfectures de Département et de Région", rappellent les deux élus. "Le territoire de la CREA représente près de la moitié des habitants du Département de Seine-Maritime ; plus de la moitié des allocataires de Seine-Maritime habitent le territoire de la CREA. Il apparaît clairement que l’implantation hors de Rouen du siège social de la Caisse d’Allocation Familiales, l’agglomération de Rouen étant alors réduite au rôle de siège administratif de la caisse, nuirait à l’efficacité du service public et constituerait une exception n’existant nulle part ailleurs sans aucune justification".

Vingt communes de la Crea se sont déjà opposées à cette idée. Laurent Fabius et Valérie Fourneyron appellent donc "au retrait de cette décision".