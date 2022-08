CHU de Caen. Plus de 200 cartes postales envoyées aux personnes âgées

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'opération "cartes postales" a rencontré un succès fou. La Charité, résidence pour personnes âgées du CHU de Caen, permettait à n'importe qui d'envoyer une carte postale pendant l'été aux résidents. Depuis le début de l'opération à la mi-juin, plus de 200 cartes ont été envoyées. "On ne s'attendait pas à cela. On en reçoit dix par jour !", commente, surpris, Fabrice Angot, l'animateur.

De Normandie, Bretagne et même… d'Hawaï

Dans chacun des neuf services, un mur est recouvert de cartes. Elles viennent de Normandie, de Bretagne, d'Auvergne, de Guyane, et certaines ont même fait des milliers de kilomètres en venant d'Hawaï. La plupart sont envoyées par des familles qui ne connaissent pas les résidents. "Je vous envoie mes meilleures pensées d'Auvergne, il y a de très beaux paysages le long de cette jolie rivière", lit l'un des résidents sur l'une des cartes.

Une carte venant d'Auvergne.

Une future exposition dans le hall du CHU ?

L'opération se termine le 1er septembre. Après cela, le personnel de La Charité envisage d'en faire une exposition dans le hall du CHU.

Les résidents, eux, souhaitent répondre individuellement à chaque expéditeur. En voilà un beau message d'espoir…