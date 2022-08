Percy-en-Normandie. Fortes pluies : la mairie demande l'état de catastrophe naturelle

Percy-en-Normandie demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, après les orages qui ont touché la ville le mercredi 17 août. La Ville a bien déposé le dossier et maintenant recueille les témoignages d'habitants, avec leurs listes des dégâts et des biens abîmés ou détruits. La maison d'Albert Tesnière est située juste à côté d'un ruisseau, mais ce n'est pas par là que l'eau est arrivée. "Elle est arrivée depuis un ruisseau qui est en face de chez moi. Il y a un canal qui passe sous la route, ce qu'on appelle un dalot", explique le Percyais, âgé de 85 ans, qui incrimine la buse, trop petite selon lui. "C'est passé par-dessus la route, ça a pris ma cour, mon sous-sol", précise-t-il.

Les graviers de son allée, habituellement étalés, forment désormais un tas devant l'entrée de sa cave. Il en a même ressorti du sous-sol. "À l'intérieur, ce n'est pas vilain", décrit Albert Tesnière, qui a dû tout nettoyer. L'octogénaire, au vu des nombreuses catastrophes en France, se montre peu optimiste quant à l'état de catastrophe naturelle demandé par la mairie.

Charly Varin, le maire de Percy-en-Normandie, est plus confiant et explique la démarche. "Ce qui était atypique, c'est que c'était très localisé, et surtout une grosse quantité d'eau en très peu de temps", détaille l'édile. Il poursuit : "Ça a fait saturer tout le réseau d'eau pluviale et du coup, ce sont les rues qui sont devenues des rivières." L'objectif avec cette reconnaissance est d'obtenir des remboursements des assurances qui ne sont pas forcément prévus dans les contrats. La municipalité réfléchit aussi à un plan pour être plus résilient si ce genre de phénomène se répète.