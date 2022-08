[Photos] Le Havre. Le retour du Corsiflor dans la cité Océane

Elles ne sont pas passées inaperçues : des caricatures du maire du Havre Édouard Philippe et de la ministre locale Agnès Firmin Le Bodo ont ouvert le Corsiflor 2022 dans la cité Océane, dimanche 21 août. Derrière elles, vingt-deux chars décorés avec plus de 500 000 fleurs en papier et neuf groupes de musique ont animé les rues, du quai de Lamblardie au quai de Southampton.

Du beau monde

Dans le défilé, on a vu Tintin et ses acolytes, le vieux gréement L'Hermione, des animaux du cirque, de la jungle et de la savane, un cétacé XXL, un moulin, un hélicoptère, un char anniversaire… Sans oublier les miss Le Havre et Rouen, Mamie Le Havre et sa dauphine et les candidates à l'élection de Miss Curvy.

Tryphon, Haddock, Milou et bien sûr Tintin, ils étaient tous au rendez-vous, concoctés par le quartier de l'Eure.

Le comité des fêtes de Danton célébrait ses 160 ans… plus deux ! Un anniversaire reporté cause Covid.

Ohé matelot à l'assaut du quai de la catène…

Le comité des fêtes de Tourneville en rythme !

De nombreux groupes et fanfares ont animé le défilé.

Le comité des fêtes du Havre a créé un char autour de la thématique des coccinelles.

Miss Le Havre et sa dauphine du haut de leur char.