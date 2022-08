Seine-Maritime. Rodéos urbains : six engins saisis, une centaine de verbalisations

Le ministre de l'Intérieur en a fait sa priorité de l'été, après un grave accident dans le Val-d'Oise impliquant des enfants. La lutte contre les rodéos urbains a mobilisé police et gendarmerie sur 64 opérations de contrôle, depuis lundi 8 août, en Seine-Maritime.

Ils ont été menés "dans les secteurs et les axes les plus exposés, en ciblant les dates et les créneaux horaires adaptés", précise la préfecture. Outre Rouen et Le Havre, les communes de Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme-sur-Seine, Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray ou Oissel ont été ciblées par les forces de l'ordre.

Un mort à Colmar

Bilan : sur les 636 personnes contrôlées, 111 ont écopé d'une verbalisation. Surtout, six engins ont été saisis, dans l'attente d'une éventuelle destruction décidée par la justice.

Ces confiscations sont capitales pour gagner du terrain contre ce phénomène, selon le commissaire divisionnaire du Havre, où une cellule spécifique est active.

Un nouvel incident grave impliquant une moto en plein rodéo s'est produit à Colmar (Alsace), samedi 13 août. Un réfugié de 27 ans a été tué par balle, après avoir demandé au conducteur de faire moins de bruit.