Météo. Après les chaleurs, pluies et orages en Normandie ce dimanche

C'est la fin de cette nouvelle vague de chaleur sur la Normandie qui aggrave la sécheresse, dimanche 14 août.

Une perturbation arrive par l'ouest et fait chuter les températures, prévoit Météo France. Avec elle, des pluies et quelques coups de tonnerre. Les cinq départements normands sont d'ailleurs placés en vigilance jaune orage. Les pluies, d'abord éparses, ne toucheront que le sud de la Normandie dans la matinée.

La perturbation fait son arrivée par le sud-ouest en Normandie. - Météo France

Elles vont se généraliser dans l'après-midi avec localement quelques orages. La Seine-Maritime sera le dernier département touché par les précipitations dans la soirée et dans la nuit. Le mercure, quant à lui, va enfin redescendre pour être compris, au plus chaud de la journée, entre 21 degrés à Avranches et 29 degrés à Neufchâtel-en-Bray.

Les averses vont se généraliser dans l'après-midi puis dans la soirée pour la Seine-Maritime. - Météo France

Cette météo favorise aussi une amélioration de la qualité de l'air, constatée partout dans la journée de dimanche même si la Seine-Maritime reste en alerte sur persistance pour la pollution à l'ozone.