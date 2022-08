Sécheresse. Les restrictions de la consommation d'eau s'étendent dans l'Orne

La sécheresse s'étend dans l'Orne, avec de nouvelles restrictions depuis jeudi 11 août dans l'ouest du département. Le Bocage est désormais partout au niveau quatre, c'est-à-dire totalement classé en niveau de crise. L'arrosage des espaces verts, des golfs, ou le lavage des véhicules sont désormais partout interdits sur ce territoire. Les potagers peuvent être arrosés entre 20 heures et 8 heures. "Ces restrictions s'appliquent aux particuliers, aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs et valent pour tout type de ressource, pas seulement pour l'eau du robinet", explique Flers'Agglo dans un communiqué. L'arrêté concerne l'eau de surface (cours d'eau, milieu aquatique) et souterraine (sources, puits, forages).