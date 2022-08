Seine-Maritime. Avec le risque incendie, le préfet renouvelle son appel à la prudence

Les feux et départs de feu ont été fréquents, vendredi 12 août en Seine Maritime. En tout, 125 pompiers et 33 engins ont été mobilisés pour limiter les dégâts dans la journée. 110 hectares de végétation ont brûlé. "Les habitations alentour ont été préservées et aucune évacuation n'a été nécessaire", précise la préfecture dans un communiqué, qui vise à lancer un nouvel appel à la vigilance, les départs de feu étant toujours à craindre et souvent d'origine humaine : "travaux dans un champ, étincelles lors d'une balade à vélo, barbecue, feu de camp, cigarette jetée par la fenêtre d'une voiture..."

Pas de barbecue ni de promenades en forêt

La préfecture recommande, en plus des mesures de bon sens évidentes, d'éviter toute promenade en forêt, d'éviter les travaux avec du matériel susceptible de déclencher un feu, de ne pas allumer de feu aux abords des forêts et de ne pas stocker de combustibles contre votre maison.

Contactez les pompiers au 18, 112 ou 114 si vous êtes témoin d'un départ de feu, en essayant de le localiser le plus précisément possible.

La préfecture a aussi déjà recommandé aux mairies d'annuler les feux d'artifice du week-end du 15 août. L'usage de ces feux est même interdit pour les particuliers.