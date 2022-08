Rouen. Fortes chaleurs : comment les centres de loisirs s'adaptent-ils ?

La vague de chaleur se poursuit partout en France. À Rouen ce vendredi 12 août, les températures atteignent 34°C. Comment les centres de loisirs y font face ? Le centre de loisirs Le Pré Vert à Rouen accueille 137 enfants de 6 à 13 ans par jour. "Pour le moment, nous n'avons supprimé aucune sortie. Les enfants partent avec des chapeaux, des bouteilles d'eau et de la crème solaire. Globalement, ça se passe plutôt bien avec la chaleur, rassure Germain Chevallier, directeur de l'établissement. La structure dispose aussi de tonnelles que l'on pose le matin. Un bar à eau dans la cour permet aussi aux enfants de s'hydrater".

Un Monsieur Glouglou, récupérateur d'eau

Soucieux de l'importance des ressources en eau, animateurs et enfants du Pré Vert ont créé Monsieur Glouglou, un récipient récupérant l'eau des carafes non consommée lors des repas. L'objectif : la réutiliser pour arroser les plantes ou pour des batailles d'eau. "On prend des pistolets à eau ou des récipients et ensuite on jette l'eau sur les personnes. Ça peut être en individuel ou en équipe" témoigne Antonin Dionisius, un enfant en vacances.

Mais tous n'apprécient pas l'extérieur. "Je préfère être en intérieur. Il fait plus frais et il y a moins de bruit" précise Maëlys Vincent du Pré Vert.