Rouen. Avec les fortes chaleurs, la vigilance est renforcée dans les Ehpad

Renée Leboucher, résidente de l'Ehpad Les Sapins, sur les Hauts de Rouen, ne se plaint pas. Elle se tient au frais, volets fermés dans sa chambre. "J'ai pas souffert du tout, pourtant il a fait chaud", explique-t-elle. Quant à l'attention particulière du personnel ? "On est assez informés, ça va !" Même remarque pour Suzanne Hucheloup, qui attend son repas au restaurant, pas trop loin de la climatisation. "Maintenant que j'ai un ventilo, ça va !"

Le risque : la déshydratation

Les équipes sont particulièrement vigilantes dans l'établissement, dès qu'il fait chaud. Le protocole canicule est en place quasi-tout l'été. La température est contrôlée. Dès qu'il fait plus frais dehors, les fenêtres sont ouvertes. Des draps humides sont mis aux fenêtres les plus exposées pour garder la fraîcheur. Et les résidents sont invités à passer du temps dans les deux grandes pièces communes climatisées. Le risque premier, "c'est très clairement la déshydratation", explique Amélie Gosse, la directrice de l'Ehpad, d'autant qu'avec "l'âge, il y a une perte de la sensation de chaleur et de la sensation de soif".

Le personnel est formé pour repérer les signes cliniques de déshydratation, les résidents sont invités à boire très régulièrement. Les repas sont aussi adaptés pour plus de fraîcheur et des fruits riches en eau sont proposés.